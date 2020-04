Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee/Rüthen - Geschwindigkeitskontrollen

Möhnesee / Rüthen (ots)

Am Samstag wurde die Geschwindigkeit durch die Polizei erneut an der Möhnestraße zwischen Völlinghausen und Niederbergheim kontrolliert. Während der mehrstündigen Aktion wurden 33 Autos und 21 Motorräder mit zu hohen Geschwindigkeiten erwischt. Am Sonntag kontrollierten die Polizeibeamten in Rüthen an der Briloner Straße. Hier waren 15 Autos und 21 Motorräder zu schnell unterwegs. Neben den festen Messstellen kam auch ein Kameramotorrad zum Einsatz. Mit diesem können Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und beweissicher aufgezeichnet werden. Insgesamt verhielten sich vor allem die Motorradfahrer gemäßigter als am Wochenende zuvor. Es gab keine Geschwindigkeitsverstöße die einen Führerscheinentzug zur Folge haben werden. (Ostern waren es 14!) Trotzdem wird der Verkehrsdienst der Polizei auch an den kommenden Wochenenden verstärkt Kontrollen am Möhnesee sowie im Bereich Rüthen und Warstein durchführen. (lü)

