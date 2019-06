Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Nordenham sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 03. Juni 2019, gegen 07:00 Uhr, in Nordenham ereignet hat.

Ein 23-jähriger Mann aus Nordenham war mit seinem VW auf dem Bulterweg in Richtung Esenshammergroden unterwegs. Im Bereich vom Butterburger Weg kam ihm ein BMW entgegen, dessen Fahrer die Kurve schnitt und den 23-Jährigen zum Ausweichen zwang. Neben der Fahrbahn kam es zur Kollision mit einem Baum.

Der 23-Jährige blieb unverletzt, an seinem Pkw entstanden aber Schäden in Höhe von 5.000 Euro.

Zeugen, die in der Nähe des Unfallortes einen grauen/silbernen BMW gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen (645316).

