Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigarettenautomat aufgebrochen

Arnsberg (ots)

In der Nacht zum Montag wurden Anwohner der "Von-Siemens-Straße" durch einen lauten Knall geweckt. Unbekannte Täter hatten einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Zeugen konnten eine schwarz gekleidete Person an dem Automaten sehen. Vermutlich handelte es sich hierbei um einen Mann. Dieser flüchtete mit mehreren Zigarettenpackungen zu Fuß in Richtung Voßwinkel. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

