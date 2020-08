Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen am Kindergarten

Sundern (ots)

Am Wochenende wüteten Vandalen auf dem Spielplatz am Dr.-Josef-Kleinsorge-Platz. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen betraten die Täter den umzäunten Außenbereich. Hier warfen sie mehrere Spielgeräte um und beschädigten diese. Zudem beschädigten sie eine Fensterscheibe. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

