POL-MA: Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Blumenkästen - Wer kann Hinweise geben?

Schöbrunn / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich sieben bepflanzte Blumenkästen wurden seit Dienstag, den 07.07.2020, in den Ortsteilen Allemühl und Haag von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Die Blumenkästen wurden im Rahmen der Aktion "Unser Dorf wird schöner" von der Gemeinde Schönbrunn aufgestellt. Die ehrenamtlichen Helferinnen, die sich um die Bewässerung der städtischen Bepflanzung kümmern, bemerkten das Fehlen der Kästen und erstatteten Anzeige beim Polizeirevier Eberbach. In Haag wurden demnach zwei bepflanzte Kästen an der Bushaltestelle Unter-Haag entwendet, in Allemühl insgesamt fünf Kästen in der Pleutersbacher Straße. Es entstand ein Diebstahlsschaden von mehreren hundert Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem oder der Täter geben können. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 06271 92100 an die Beamten zu wenden.

