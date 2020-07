Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mehrere Glasscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag meldeten Zeugen mehrere zerstörte Glasscheiben rund um das Quadrat L 5 - das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

An einem geparkten Pkw wurden demnach bis auf die Windschutzscheibe alle Fenster eingeschlagen. An der Straßenbahnhaltestelle Universität wurde das Wartehäuschen ebenfalls massiv beschädigt. Dem nicht genug, schlug der oder die Täter auch auf einen Ticketautomaten ein, der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Zeugen, die Hinweise zu den oder dem unbekannten Täter/n geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Beamten zu wenden.

