Polizei Essen

POL-E: Essen: Detektiv kommt Dieb auf die Schliche - Beschleunigtes Verfahren

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Am Mittwochnachmittag (12. Februar) kam ein Detektiv in der Essener Innenstadt einem Dieb auf die Schliche. Gegen 17:50 Uhr schlenderte der verdächtige Mann durch ein großes Warenhaus auf der Kettwiger Straße. Ohne Bezahlung wollte der Langfinger sich mit einem Getränk und Herrenbekleidung aus dem Staub machen. Der 59 Jahre alte Angestellte folgte ihm und konnte ihn bis zum Eintreffen einer Streife festhalten. Der 29-jährige äußerte in Deutschland auf Durchreise zu sein. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. Er verbrachte die letzte Nacht im Essener Polizeigewahrsam. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens entscheidet am heutigen Tag das Gericht, welche Strafe gegen ihn verhängt wird. / MUe.

