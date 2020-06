Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg - Am frühen Samstagmorgen versuchten unbekannte, in eine Bäckerei im Bülows Kamp einzubrechen. Sie hebelten an diversen Türen. Schließlich warfen sie sogar einen Stein gegen die Scheibe, diese hielt jedoch Stand.

Lüneburg - Am Samstag gegen 03:00 Uhr kam es auf der Lüneburger Ostumgehung zwischen den Anschlussstellen Nord und Adendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw nach rechts in den Grünstreifen und überschlug sich anschließend. Der Mann wurde zum Glück nur leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Lüneburger Klinikum. Allerdings stellten die Polizei eine Alkoholbeeinflussung bei ihm fest, sodass er eine Blutprobe abgeben musste und ihn nun ein Strafverfahren erwartet.

Lüneburg - Unbekannte sprühten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Krähornsberg sowie in der Naruto-Straße diverse Schriftzüge und Symbole auf Garagen, Stromkästen und Bushaltestellen. Hierzu bittet die Polizei um Hinweise: 04131-83062215.

Adendorf - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet in der Straße Moorchaussee am Samstagnachmittag ein Motorrad in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Dannenberg: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit einem bisher unbekannten Fahrzeug in dem Unfallzeitraum von Fr., 19.06.2020, 08:00 Uhr - 11:30 Uhr, auf dem Parkplatz im Lindenweg, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen dort abgestellten PKW Ford S-Max und beschädigt diesen im hinteren linken Bereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dannenberg in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW Wustrow: Durch einen bisher unbekannten Verursacher wurde am Freitagabend, 19.06.2020, um 23:15 Uhr, an einem in der Domänenstraße, in Höhe Haus Nr. 6, abgestellten PKW Skoda der linke Außenspiegel beschädigt. In diesem Zusammenhang wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie unmittelbar vor der Beschädigung 2 Radfahrer an dem PKW vorbeifuhren. Hinweise nimmt die Polizei in Lüchow entgegen.

Einbruchdiebstahl in/aus Friseursalon Lüchow: Bisher unbekannte Täter verschafften sich in dem Tatzeitraum von Fr., 19.06.2020, 22:00 Uhr bis Sa. 20.06.2020, 07:30 Uhr, nach Aufhebeln einer Nebeneingangstür Zugang zu einem Friseursalon in der Langen Straße in Lüchow. Aus den Geschäftsräumen wurden Bargeld, Uhren und Haarpflegeprodukte entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Lüchow entgegen.

Einbruchdiebstahl in/aus Restaurant Lüchow: Bisher unbekannte Täter begaben sich in dem Tatzeitraum von Fr., 19.06.2020, 23:30 Uhr bis Sa., 20.06.2020, 16:30 Uhr, an die rückwärtige Gebäudeseite eines Restaurants in der Theodor-Körner-Straße in Lüchow. Nach Aufhebeln eines Fensters zur Küche gelangten die Täter hierüber in die Räumlichkeiten des Restaurants. Im Restaurant wurden mehrere Schränke geöffnet. Entwendet wurde 1 Handy sowie Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüchow in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Fahrraddiebstahl Am Samstag zwischen 12:00 und 12:15 Uhr, wurde in Uelzen, Friedensreich-Hundertwasser-Platz am Bahnhofsvorplatz ein 26-jähriger Mann aus Wedemark durch Zivilkräfte der Bundespolizei dabei beobachtet, wie er einen Fahrradport betrat und an zwei Fahrrädern hantierte, mit denen er kurz darauf den Fahrradport verließ. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei trafen den Mann an, er führte Bolzenschneider/Seitenschneider sowie zwei durchtrennte Fahrradschlösser mit. Bei den sichergestellten Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes BOCAS-Trekkingrad und ein schwarzes PERFORMANCE-Trekkingrad. Die Eigentümer wenden sich bitte unter 0581-9300 an die Polizei Uelzen.

Verkehrsüberwachung

Freitag, 15:30 - 17:00 Uhr B4, Hoystorfer Berg Geschwindigkeitskontrolle mittels Handlasermessgerät Insgesamt 11 Verkehrsordnungswidrigkeiten mit 10 Fahrverboten. Schnellster PKW mit 170 km/h.

Samstag, 12:00 - 13:45 Uhr B 4, Hoystorfer Berg Geschwindigkeitskontrolle mittels Handlasermessgerät Insgesamt 20 Verkehrsordnungswidrigkeiten mit 16 Fahrverboten. Schnellstes PKW mit 146 km/h, männlich, 55 Jahre.

Samstag 18:30 - 21:00 Uhr B 4, Hoystorfer Berg Geschwindigkeitskontrolle mittels Handlasermessgerät Insgesamt 12 Verkehrsordnungswidrigkeiten mit 12 Fahrverboten. Schnellstes Fahrzeug: 175 km/h, männlich, 23 Jahre.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sonntag., 31.05.2020 09:30 - 12:00 Uhr Uelzen, Esterholzer Straße Nach Angaben der Zeugen führte ein 20-jähriger Mann aus Uelzen im o.g. Zeitraum seinen Pkw, Ford, im öffentlichen Verkehrsraum ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Donnerstag, 18.06.2020 11:45 Uhr Uelzen, Veerßer Straße Ein 55-jähriger Mann aus Lüneburg führt ein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Freitag, 19.06.2020 11:25 Uhr Uelzen, Bohldamm, Ein 59-jähriger Mann aus Wrestedt führte ein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Freitag, 19.06.2020 23:08 Uhr Uelzen, Ringstraße 5 Ein 37-jähriger Mann aus Suderburg führt den Pkw eines 41-jährigen Zeugen aus Hamburg im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

