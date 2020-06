Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen sind am Montagabend (15.06.2020) am Bahnhof Zuffenhausen drei Beteiligte verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen gerieten zwei 19 und 30 Jahre alte Männer sowie eine 16-jährige Jugendliche, die gemeinsam unterwegs waren, gegen 23.30 Uhr mit einem 42 Jahre alten Mann aus unbekannten Gründen in Streit. Im Laufe der folgenden Auseinandersetzung, bei der mutmaßlich auch eine abgebrochene Flasche eingesetzt wurde, erlitten der 42-Jährige sowie die beiden 19 und 30 Jahre alten Männer Verletzungen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die vier Beteiligten vorläufig fest. Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen sowie seine beiden 19 und 30 Jahre alten Kontrahenten in Krankenhäuser. Alle vier wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat sowie dem Tatablauf dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

