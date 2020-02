Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksamer Zeuge meldet Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugführer fahruntüchtig und ohne Fahrerlaubnis

Rommerskirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.02.2020 meldete ein aufmerksamer Zeuge eine Verkehrsunfallflucht auf dem Rosenweg in Rommerskirchen-Eckum. Durch die Polizeikräfte wurde ein stark beschädigter, geparkter PKW Nissan festgestellt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der verursachende PKW Peugeot -inzwischen geparkt- aufgefunden und der Fahrzeugführer, ein 56-Jähriger Rommerskirchener, angetroffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss und nach ersten Ermittlungen der Polizei auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln bzw. Medikamenten stand. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Fahrzeugführer wurden mehrere Blutproben entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Am verursachenden PKW entstand Sachschaden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-20210

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell