Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Raub auf Netto-Einkaufsmarkt - Täter flüchtig

Neuss Innenstadt (ots)

Am Freitag, 31.01.2020 gegen 14:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter den Netto-Markt am Hermannsplatz in Neuss. Unter Vorhalt eines Messers forderte er den Kassierer auf, die Kasse zu öffnen. Darauf ging der unerschrockene 37-jährige Angestellte jedoch nicht ein und forderte den Unbekannten auf, das Ladenlokal zu verlassen. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute fußläufig in Richtung Sternstraße. Er wird als schlank, ca. 170 cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, beschrieben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und rotem Kapuzenpullover. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Der Kassierer wurde durch die Tat nicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 zu melden. (Mü)

