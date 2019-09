Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Montag, 02. September 2019, 16.57 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger aus Berge mit seinem Pkw Daimler von einem Grundstück im Dominikanerweg auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem 10-jährigen Radfahrer aus Vechta. Das Kind verletzte sich dabei leicht und wurde durch einen Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt. Der 10-Jährige wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 550 Euro.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Montag, 02. September 2019, 18.08 Uhr, befuhr eine 56-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw Toyota die Lohner Straße in Richtung Lohne. Sie beabsichtigte nach rechts in die Hagen-Ringstraße einzubiegen und übersah hierbei einen 50-jährigen Lohner, welcher mit seinem Elektroroller auf dem Radweg in dieselbe Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der 50-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

