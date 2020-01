Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen in Korschenbroich

Korschenbroich (ots)

In Korschenbroich wurde Donnerstag (30.01.) ein Einfamilienhaus an der Straße "An Heldsmühle" Ziel von Wohnungseinbrechern. Zwischen 14:30 Uhr und 21:00 Uhr, hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertsachen. Was ihnen an Beute in die Hände fiel, ist bislang noch unbekannt.

Am gleichen Tag (30.01.), zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr, schlugen Unbekannte ein Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses am Wiesenweg in Korschenbroich-Pesch ein. Die Einbrecher ließen dann aus bislang unbekanntem Grund von ihrem Vorhaben ab und verschwanden, ohne in das Haus eingestiegen zu sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an das zuständige Kommissariat 14 unter Telefon: 02131 300-0.

Die Polizei bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchsschutz an. Der nächste Vortrag findet am Mittwoch, den 12.02.2020, um 18 Uhr, in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 02131 300-0. Weitere Informationen dazu finden Sie auch im Netz unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell