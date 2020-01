Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Duo bei Diebstahl beobachtet - Festnahme aufgrund eines Haftbefehls

Rommerskirchen (ots)

Am Mittwochabend (29.01.) kam es an der Otto-Hahn-Straße in Rommerskirchen im Zuge eines Polizeieinsatzes zu einer Festnahme. Gegen 19:15 Uhr beobachteten Mitarbeiter eines Großhandels zwei Unbekannte, die offenbar Leergut vom Gelände des Unternehmens entwendeten und in einen PKW einluden, und informierten die Polizei. Es gelang ihnen, die beiden 40- und 41-jährigen Tatverdächtigen vor Ort festzuhalten, bis die Polizeibeamten eingetroffen waren. Bei der Feststellung der Personalien des Duos stellte sich heraus, dass gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Er wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen das Duo wegen Diebstahlsverdacht aufgenommen.

