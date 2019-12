Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Jagdwilderei im Bereich "Grenderich Kapelle" in Gusenburg

Gusenburg (ots)

Durch einen Jagdausübungsberechtigten des Jagdrevier Gusenburg wurde ein fachmännisch, mit einer großkalibrigen Waffe (Langwaffe), erlegter Hirsch im Bereich der Bierfelder Straße / Grenderich-Kapelle im Wald aufgefunden. Das Tier muss nach Angaben eines Zeugen am Samstag, den 28.12.2019 gegen 23:45 Uhr erlegt worden sein, da dieser zu diesem Zeitpunkt 4 Schüsse aus diesem Bereich wahrgenommen hat. Wer zu diesem Zeitpunkt an dem o.a. Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat (Pkw/Person), möge sich umgehend mit der Polizei Hermeskeil in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-10

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell