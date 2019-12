Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Jagdwilderei in den Jagdrevieren Elschweiler und Heupweiler

Birkenfeld (ots)

In den letzten 4 - 5 Tagen kam es in den aneinandergrenzenden Jagdrevieren Elchweiler und Heupweiler, in der Gemarkung Etzelbach und Mooshübel, zu einer Jagdwilderei.

Im Bereich des Etzelbaches wurde eine Wildsau und ein Fuchs geschossen und tot am Etzelbach liegen lassen. Etwa 300 m entfernt, im Bereich der Gemarkung Mooshübel, wurde ein drei Jahre alter Hirsch tot aufgefunden.

Der Hirsch und die Wildsau wurden jeweils mit großkalibriger Jagdmunition geschossen, der Fuchs möglicherweise mit Schrot oder Kleinkalibermunition. Der Schaden liegt bei etwa 850 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Birkenfeld, 06782-9910 oder die Kriminalinspektion Idar-Oberstein, 06781-568670.

