Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß im Einmündungsbereich - Pkw überschlagen

Neuss (ots)

Am frühen Freitagnachmittag, gegen 14:35 Uhr, kam es in der Ortslage Hoisten zu einem schwereren Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Neusserin befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Am Hagelkreuz" in Richtung Hochstadenstraße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 42-jährige aus Neuss mit ihrem Pkw die Hochstadenstraße in Richtung Weckhoven. Im Einmündungsbereich der Hochstadenstraße und der Straße "Am Hagelkreuz" kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision überschlug sich der Pkw der 42-jährigen und blieb auf der Seite liegen. Die Pkw-Fahrerin wurde an der Unfallstelle durch Rettungskäfte medizinisch erstbetreut und zur weiteren Behandung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Hochstadenstraße im Bereich der Einmündung "Am Hagelkreuz" gesperrt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (Pei/Teß)

