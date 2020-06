Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben am späten Montagabend (15.06.2020) einen Müllcontainer an der Straße Sieben Morgen angezündet. Ein Anwohner bemerkte gegen 23.50 Uhr zwei brennende Großmülltonnen, welche in einem umzäunten Müllunterstand abgestellt waren. Er verständigte die Feuerwehr und die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten griffen die Flammen auf die Blätter von nahestehenden Bäumen über. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Es wird geprüft, ob ein Zusammenhang zu weiteren Brandstiftungen besteht. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

