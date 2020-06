Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhauseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Montag (15.06.2020) in mehrere Gartenhäuser im Bereich der Quellenstraße eingebrochen. Der Besitzer eines Gartenhauses informierte die Polizei, da unbekannte Täter zwischen 10.20 Uhr und 15.45 Uhr in sein Gartenhaus eingebrochen waren. Er stellte zudem frische Beschädigungen an drei benachbarten Gartenhäusern fest. Dort hatten die Täter offenbar versucht, Fenster und Türen aufzuhebeln. Ob sie etwas stahlen ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

