Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ausweis zurückgelassen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Montagabend (15.06.2020) in eine Gaststätte eingebrochen und hat aus einem Kaffeeautomaten Münzgeld gestohlen. Der Täter versuchte gegen 18.45 Uhr zuerst die Tür zu einem Bürogebäude an der Maybachstraße aufzubrechen. Als ihm das nicht gelang, hebelte er ein Fenster zu einer danebenliegenden Gaststätte auf und brach einen Kaffeeautomaten auf. Er erbeutete Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Der Dieb flüchtete unerkannt, als er von dem 51 Jahre alten Hausmeister überrascht wurde. Bei seiner Flucht ließ der Unbekannte Taschen mit Werkzeugen und persönlichen Gegenständen zurück. Unter den persönlichen Gegenständen befand sich auch ein Ausweis. Ob dieser Ausweis dem unbekannten Täter gehört, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Hausmeister beschrieb den Einbrecher als etwa 28 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild, einen dunklen Teint, dunkle Haare, dunkle Augen und einen leichten Oberlippenbart haben. Er trug eine Basecap, eine dunkle Daunenjacke, eine dunkle Jeans und dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

