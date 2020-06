Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baumaschinen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind am späten Sonntagabend (14.06.2020) in den Hof eines Firmengeländes an der Ulmer Straße eingebrochen und haben zwei Baumaschinen gestohlen. Zwei männliche Täter stiegen gegen 21.40 Uhr über den Zaun und gelangten so auf das Gelände einer Baufirma. Dort nahmen sie die Baumaschinen von der Ladefläche eines LKW und trugen sie zum Zaun, wo ein Komplize außerhalb des Geländes wartete. Sie hievten die zirka 70 kg schweren Geräte vermutlich über den Zaun und flüchteten unerkannt. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

