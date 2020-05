Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Sonntag, 24. Mai, gegen 23.30 Uhr, in ein Schmuckgeschäft an der Weststraße einzubrechen. Er beschädigte mit einem Stein die Schaufensterscheibe, woraufhin die Alarmanlage ausgelöst wurde und der Tatverdächtige mit seinem Fahrrad flüchtete. Der Flüchtige ist zirka 1,75 Meter groß, 30 Jahre alt und hat eine schlanke Statur. Er trug eine Jeanshose, dunkle Schuhe und eine helle Kapuzenjacke, die waagerecht verlaufende Reflektoren im Brust- und Rückenbereich hatte. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

