Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb überrascht

Hamm-Mitte (ots)

Einen Dieb überraschte am Sonntag, 24. Mai, an der Hafenstraße ein Mitarbeiter einer Werkstatt. Gegen 21.30 Uhr erwischte er einen Unbekannten in den Umkleideräumen dabei, wie er gerade mehrere Spinde aufbrach. Der Tatverdächtige mit südländischem Erscheinungsbild ist zirka 1,80 Meter groß und 40 Jahre alt. Er trug eine blaue Cappy, dunkle Kleidung und einen blauen Mundschutz. Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (jb)

