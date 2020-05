Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtaschenraub

Hamm-Mitte (ots)

Opfer eines Handtaschenraubes wurde eine 31-Jährige am Montag, 25. Mai 2020 auf der Ferdinand-Poggel-Straße. Gegen 00.30 Uhr war sie in Richtung Schwarzer Weg unterwegs, als ein Fahrradfahrer an ihr vorbeifuhr und ihr dabei die Handtasche von der Schulter zog. Anschließend flüchtete er in Richtung Feidikstraße. Der Tatverdächtige ist zirka 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und blaue Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

