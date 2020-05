Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus am Nordenstiftsweg

Hamm - Norden (ots)

Am Samstag, 23. Mai 2020, gegen 16 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus am Nordenstiftsweg einzubrechen. Dazu brach er ein Kellerfenster auf und kletterte in den Waschkeller des Hauses. Beim Hineinsteigen fielen mehrere Gegenstände zu Boden. Durch den Lärm wurde der 10-jährige Junge des Hauses aufgeschreckt und er begab sich in den Keller. Hier traf er auf den Täter der durch die nicht verschlossene Kellertür flüchtete. Somit blieb es bei einem Einbruchsversuch. Der Junge kann den Täter nicht beschreiben. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

