Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bäckereifiliale

Hamm - Mitte (ots)

Am Sonntag, 24. Mai 2020 gegen 04.45 Uhr wurde in eine Bäckereifiliale an der Bahnhofstraße eingebrochen. Zur Tatzeit wurde durch die Täter eine Fensterscheibe der Filiale mit einem Pflasterstein eingeworfen. So verschafften sie sich Zutritt zum Objekt und durchsuchten dieses. Entwendet wurden lediglich mehrere Flaschen Softdrinks. Im Anschluss flüchteten die Täter aus der Filiale in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

