Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Hamm - Sandbochum (ots)

Am Freitag, 22. Mai 2020 gegen 23 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Verkehrsunfall auf der Schlehdornstraße. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm befuhr mit seinem Pkw BMW der 5er Reihe die Schlehdornstraße in Richtung Sandbochumer Straße laut Angaben der Zeugin in deutlichen Schlangenlinien. In Höhe der Hausnummer 5 stieß der BMW mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Fox zusammen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Zeugin hatte sich das Kennzeichen des Flüchtenden gemerkt und so konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Von den eingesetzten Beamten wurde Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 2300 Euro beziffert. (ab)

