Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Hamm - Norden (ots)

Am Freitag, 22. Mai 2020, um 16.50 Uhr kam es vor Ampelanlage im Einmündungsbereich Münsterstraße / Nordenstiftsweg zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 24-jährige Fahrschülerin aus Hamm leicht verletzt wurde. Die 24-jährige Fahrschülerin befuhr mit ihrem Fahrschulwagen die Münsterstraße in südliche Richtung und muss vor der roten Ampel anhalten. Bei grün will sie anfahren, würgt jedoch den Motor des VW Golf ab. Der hinter ihr anfahrende 39-jährige Lkw-Fahrer aus Hamm bemerkt dies zu spät und fährt auf. Durch den Aufprall wird die 24-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 3300 Euro. (ab)

