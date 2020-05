Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Roller und Kleinkrafträder gestohlen

Hamm (ots)

Im Hammer Stadtgebiet wurden in den vergangenen Tagen mehrere Kleinkrafträder entwendet. Betroffen waren ein Moped am Bockumer Weg (Tatzeitraum: 21. Mai (22.30 Uhr) - 22. Mai (12 Uhr)) und ein Roller an der Normannenstraße (Tatzeitraum: 21. Mai (22 Uhr) - 22. Mai (6 Uhr)). Ebenfalls gestohlen wurde ein Kleinkraftrad an der Mozartstraße (Tatzeitraum: 21. Mai (17 Uhr) - 22.Mai (5.45 Uhr)). Das Rad wurde später im Bereich der Mozartstraße gefunden und dem Besitzer übergeben. Auch in Pelkum wurde ein Roller im Zeitraum zwischen dem 21. Mai (21 Uhr) und dem 22. Mai (6 Uhr) an der Lange Straße geklaut. Der Roller wurde später durch einen Zeugen beschädigt aufgefunden. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist möglich und wird geprüft. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell