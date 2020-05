Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr- Unbekannte werfen Bierflasche

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte warfen am Freitag, 22. Mai 2020, an der Kamener Straße eine Bierflasche und einen Stein auf zwei vorbeifahrende Autos. Gegen 3.15 Uhr war ein Mazda-Fahrer in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Straße Kobbenskamp traf eine Bierflasche das Fahrzeug an der Beifahrerseite. Zeitgleich war ein VW-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als ein Stein sein Fahrzeug traf. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

