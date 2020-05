Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Verletzte nach Brand in einem Reihenhaus

Hamm-Westen (ots)

Am Samstag, 23. Mai, gegen 22.30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Küche eines Reihenhaues auf der Viktoriastraße. Ein Bewohner konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand selbständig löschen. Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Ein 41-jähriger Mann und eine 18-Jährige verblieben stationär im Krankenhaus. Zwei Jungen im Alter von 14 und acht Jahren konnten eine Hammer Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Zur Schadenshöhe konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell