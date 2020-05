Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Versuchter Einbruch in den Kindergarten

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.05.2020, wurde ein Einbruchsversuch in den Kindergarten in Schliengen bemerkt. Unbekannte dürften im Verlauf der letzten drei Wochen versucht haben, Türen und Fenster an der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Sie scheiterten, verursachten aber einen Schaden von mehreren hundert Euro. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, soll dies bitte dem Polizeiposten Markgräflerland (Kontakt 07621 97970) melden.

