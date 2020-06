Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben am Montag (15.06.2020) eine 70 Jahre alte Frau in einem Supermarkt an der Vaihinger Straße abgelenkt und ihr Portemonnaie gestohlen. Die 70-Jährige hatte gegen 08.30 Uhr während des Einkaufs in dem Lebensmittelmarkt ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt, als ein Mann sie ansprach. Er bat sie um Hilfe und fragte nach Preisen bestimmter Artikel, als mutmaßlich ein Komplize die Geldbörse aus der Handtasche stahl. Die 70-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als sie bezahlen wollte. Sie beschreibt den Mann, der sie ablenkte, als zirka 40 bis 50 Jahre alt, korpulent und etwa 175 Zentimeter groß. Er soll kurze dunkle Haare, einen dunkleren Teint und einen Drei-Tage-Bart haben, außerdem trug er eine dunkelbraune Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

