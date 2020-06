Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster/-Degerloch (ots)

Unbekannte haben am Samstag (13.06.2020) oder am Sonntag (14.06.2020) an der Wupperstraße und der Epplestraße zwei teure Fahrräder gestohlen. An der Wupperstraße sicherte eine 32-jährige Besitzerin am Samstag ihr Fahrrad gegen 20.00 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem Geländer. Am Sonntag, gegen 08.00 Uhr, stellte sie fest, dass Diebe das Schloss aufgebrochen und das orange-schwarze E-Bike der Marke Bergamont im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen hatten. An der Epplestraße stahlen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag, 15.00 Uhr und Sonntagmittag, 13.00 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Marke Rotwild im Wert von mehreren Tausend Euro, das eine 23-Jährige ebenfalls mit einem Fahrradschloss an einem Verkehrsschild gesichert hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße oder unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

