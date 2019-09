Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Bundespolizei vollstreckt 6 Haftbefehle am Wochenende

Saarbrücken (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Bexbach haben am Wochenende vom 6. Bis 8. September 2019 im Stadtgebiet Saarbrücken 6 Haftbefehle vollstreckt. Am Freitag konnte ein 43- jähriger deutscher festgestellt werden. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Delikten gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Den haftbefreienden Betrag von 1037,00 EUR konnte er nicht begleichen und wurde für 96 Tage in die JVA Ottweiler eingeliefert. Ebenfalls am Freitag wurde ein 35- jähriger Deutscher überprüft, der von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gesucht wurde. Er musste für die nächsten 38 Tage in die JVA Ottweiler, weil er den Betrag von 464,00 EUR nicht aufbringen konnte, der ihn vor der Haft bewahrt hätte. Ein 55- jähriger Deutscher wurde in die JVA Saarbrücken eingeliefert, er war zur Ungehorsamshaft von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ausgeschrieben zwecks Verhandlungsvorführung vor Gericht. Am Samstag stellten die Fahnder im Stadtgebiet Saarbrücken einen 44- jährigen Türken fest. Dieser wurde mit gleich zwei Haftbefehlen von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl gesucht. Er verbringt die nächsten drei Monate in der JVA Ottweiler. Am Sonntag ging den Polizisten am Saarbrücker Hauptbahnhof ein 37- jähriger deutscher ins Netz. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Den haftbefreienden Betrag von 973, 50EUR konnte er nicht begleichen und muss jetzt für die nächsten 90 Tage in die JVA Ottweiler.

