Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Ohne Fahrschein ins Gefängnis

Saarbrücken (ots)

In der Nacht zum 3. September 2019 kontrollierte die Bundespolizei am Saarbrücker Hauptbahnhof einen 42- jährigen Bulgaren. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Traunstein mit Haftbefehl wegen "Schwarzfahrens" gesucht wurde. Da er den haftbefreienden Betrag von 370EUR nicht begleichen konnte, wurde er in die JVA Ottweiler eingeliefert.

