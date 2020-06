Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lkw-Zugmaschine brennt vollständig aus - Kollision bei Überholmanöver - Streifenwagen verunfallt auf Anfahrt zum Unfall ++ Dieselkraftstoff aus Mähdrescher abgezapft - hoher Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen Vom 18.06.2020

Lüneburg

Barum - Zigarettenautomat entwendet

Am 18.06.20, zwischen 02.45 und 02.50 Uhr, bauten unbekannte Täter von der Wand einer Gaststätte in der Alte Landstraße einen dort angebrachten Zigarettenautomaten ab und nahmen ihn mit. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg/ Scharnebeck - Pkw zerkratzt

Einen Sachschaden von ca. 5.000 Euro haben unbekannte Täter verursacht, die in der Nacht zum 17.06.20 den Lack von mehreren Pkw zerkratzten, der in der Straße Sternkamp in Lüneburg abgestellt waren. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um Pkw der Marken VW, Opel und BMW. Am 17.06.20, zwischen 11.00 und 18.40 Uhr, wurde außerdem ein Daimler zerkratzt, der in der Bardowicker Straße in Scharnebeck auf dem Parkstreifen abgestellt war. In diesem Fall wird der entstandene Sachschaden auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, oder die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Scharnebeck - Fahrradfahrer leicht verletzt

Am 17.06.20, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 71-Jähriger mit seinem VW Golf die K53 aus Richtung Echem kommend und wollte in den Kreisel am Schiffshebewerk einfahren. Möglicherweise weil er von der Sonne geblendet wurde, übersah der VW-Fahrer einen 49-Jährigen, der sich mit seinem Fahrrad bereits im Kreisel befand. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Klinikum. Sowohl an dem Fahrrad als auch dem Pkw entstanden leichte Sachschäden.

Neetze - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 17.06.20, gegen 15.30 Uhr, stellte der Fahrer eines Hyundai seinen Pkw auf einem Parkplatz am Neumühler Weg ab um auf einem Feld Erdbeeren zu pflücken. Als er gegen 16.15 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter gegen den Hyundai gefahren war und Sachschaden von ca. 1.500 Euro verursacht hatte. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Reppentedt - Mobiltelefon und Portemonnaie gestohlen

Einem 69-Jährigen, der am Vormittag des 17.06.20 in einem Lebensmittelgeschäft in der Lüneburger Landstraße beim Einkaufen war, wurden sein Portemonnaie und sein Mobiltelefon gestohlen. Die Gegenstände hatte der Geschädigte zwischen 10.00 und 11.00 Uhr kurz abgelegt. Hinweise auf den/die Täter liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, tel.: 04131/244480, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neu Garge - Dieselkraftstoff aus Mähdrescher abgezapft - hoher Sachschaden durch Bohren

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachten Dieseldiebe bereits im Zeitraum der letzten Monate auf dem Betriebsgelände einer Agrargesellschaft Am Felde. Die Täter waren gewaltsam ein Scheunengebäude eingebrochen und hatten dort mit einem Akkubohrer die Tanks zweier abgestellter Mähdrescher angebohrt und gut 500 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Es entstand ein Schaden von mehr als 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Lkw-Zugmaschine brennt vollständig aus - Kollision bei Überholmanöver - Streifenwagen verunfallt auf Anfahrt zum Unfall

Zu gleich zwei schweren Verkehrsunfällen kam es in den Nachmittagsstunden des 17.06.20 auf der Bundesstraße 216 zwischen Metzingen und Riskau bzw. in Metzingen. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW aus Hamburg war gegen 16:45 Uhr auf der die Bundesstraße 216 zwischen Metzingen und Riskau unterwegs. Der Senior setzte gegen 16:45 Uhr zum Überholen an und kollidiert dabei mit einem entkommenden Lkw Daimler Actros Auflieger. Das Zugfahrzeug brannte daraufhin vollständig aus. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Beide Fahrzeugführer wurden schwerverletzt ins Krankenhaus Dannenberg verbracht. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis in die späten Abendstunden teilweise voll gesperrt werden. Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Beteiligung eines auf der Anfahrt zum Unfallort befindlichen Funkstreifenwagens kam es dann gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 216 - Höhe Abfahrt Hitzacker. Die mit Sonderrechten (Blaulicht und Martinshorn) Streifenwagenbesetzung hatte mit ihrem VW Bully an der Abfahrt mehrere Fahrzeuge links überholt, als plötzlich ein 69-Jähriger mit seinem Pkw VW Touran nach links auf die Abbiegespur zog, so dass es zur Kollision kam und der Touran in einen weiteren Pkw Skoda Fabia geschoben wurde. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Funkstreifenwagens sowie der 69-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 35.000 Euro.

Hitzacker - (versuchte) Einbru(e)ch(e) in Reisebüro und Zahnartzpraxis

In die Räumlichkeiten eines Reisebüros in der Drawehnertorstraße versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 15. Bis 17.06.20 einzubrechen. Die Täter versuchten sich an der Tür, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. In einer angrenzenden Zahnarztpraxis hatten die Täter mehr Erfolg. Dort gelangten sie gewaltsam in die Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel, OT. Hohnstorf - Vandalen setzen Stuhl und Tisch in Brand

Einen Bürostuhl sowie einen Tisch setzten Unbekannte in einem Unterstand an einem Teich Wulfstorfer Weg in den Abendstunden des 17.06.20 in Brand. Das Feuer wurde gegen 19:45 Uhr bemerkt und gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-954000, entgegen.

Uelzen - Pkw-Scheibe beschädigt/zerstört

Vermutlich mit einem Stein zerstörten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 17.06.20 die Scheibe eines in der Eichendorffstraße abgestellten Pkw Audi A3. Dabei warfen die Täter die Scheibe vermutlich mit einem Stein ein. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT. Klein Süstedt - betrunken unterwegs

Einen 55 Jahre alten Kleinkraftradfahrer stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 17.06.20 in der Klein Süstedter Straße. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,75 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Bodenteich - Fahrzeug beschädigt Dachrinne und Hauswand von Kapelle - Zeugen gesucht

Ein höheres Fahrzeug (Anstoßstelle in 235 cm Höhe) beschädigte im Verlauf des letzten Wochenendes zwischen dem 12. und 15.06.20 die Dachrinne und die Außenwand der alten Kapelle in der Schulstraße. Direkt angrenzend ist die Zufahrt zu eigentlichen Parkplätzen auf dem Gelände. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, Hinweisgeber oder den Verursacher. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - ein Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 17.06.20 auf der Landesstraße 250 - An der Bahn. Dabei waren insgesamt 14 Fahrer innerorts zu schnell unterwegs. Einen 57 Jahre alten Fahrer aus Uelzen erwartet mit 78 km/h ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell