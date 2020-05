Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Beim Sturz mit seinem Motorrad hat sich ein 47 Jahre alter Gelsenkirchener schwer verletzt. Der Mann war gestern, 19. Mai 2020, auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er um 13.20 Uhr in Schalke-Nord auf Höhe der Hubertusstraße nach übereinstimmenden Zeugenaussagen ins Schlingern geriet und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Fremdverschulden kann nach jetzigem Stand ausgeschlossen werden, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

