Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Buer am Dienstag, 19. Mai 2020, gegen 17.55 Uhr. Eine 29-jährige Gelsenkirchenerin, die mit ihrem Wagen auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer unterwegs war, bog an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/ Emil-Zimmermann-Allee nach links in die Emil-Zimmermann-Allee ab, um anschließend in Richtung Horster Straße weiter zu fahren. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, die auf der Kurt-Schumacher-Straße in nördliche Richtung fuhr. Ein Rettungswagen brachte die 29-Jährige und ihren 8 Monate alten Sohn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

