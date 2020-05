Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Straßenraub in Horst gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Wir verweisen auf eine Pressemeldung der Polizei Essen vom heutigen Tag unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4601080. Das Raubopfer wurde an der Heßlerstraße in Essen-Altenessen angetroffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich die Tat in Höhe der Haltestelle Fischerstraße an der Schmalhorststraße in Gelsenkirchen-Horst ereignet. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

