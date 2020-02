Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Zigarettenautomat aufgeflext

Engen-Welschingen (ots)

Vermutlich mit einer Flex und einer Zange ging ein unbekannter Täter in Engen-Welschingen in der Hohenhewenstraße ans Werk. Der Täter brach damit einen Zigarettenautomaten auf, stahl das Bargeld und hinterließ einen Schaden am Automaten von mindestens 1.500 Euro. Die Höhe des gestohlenen Geldbetrags ist noch nicht bekannt. Vom Täter fehlt jede Spur.

