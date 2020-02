Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Gaststätte mit Aufbruch von Spielautomaten (04.02.2020)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Dienstag im Zeitraum von 01.30 bis 06.00 Uhr gewaltsam an einer sich an der Gebäuderückseite befindlichen Tür in die Betriebsräume einer sich in der Innenstadt in der Wilhelmstraße im Bereich der Kreuzung Zeughausstraße / Wilhelmstraße befindlichen Gaststätte ein. In der Gaststätte hebelten sie mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin eingelagerte Spielgeld. Zusätzlich wurde in der Gaststätte aufgefundenes Münzgeld entwendet. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell