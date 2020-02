Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sanierungsobjekt geflutet 4.-5.2.20

Konstanz-Petershausen (ots)

Ein Wasserschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro ist in der Nacht zum Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in Konstanz - Petershausen entstanden. Ein Unbekannter hatte in dem Sanierungsobjekt an einem Waschbecken den Wasserhahn aufgedreht und den Ablauf verschlossen. Dadurch flossen mehrere Kubikmeter Wasser über den Fußboden im ersten Obergeschoss und zudem sickerte das Wasser in das darunter liegende Erd- und Kellergeschoss. Durch das eindringende Wasser wurde auch ein Matratzengeschäft im Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Da es sich um eine Baustelle handelt, konnte der Täter ohne größere Schwierigkeiten in das Gebäude gelangen. Die Ermittlungen der Polizei Konstanz dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell