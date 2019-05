Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in WEZ-Markt beschäftigt Polizei

Hüllhorst (ots)

Unbekannte haben zu Wochenbeginn den WEZ-Supermarkt in Hüllhorst als Einbruchsobjekt ins Visier genommen. Statt Beute zu machen, hinterließen sie nur Schaden.

Gegen drei Uhr am frühen Montagmorgen verschafften die Täter sich über ein Glaselement gewaltsamen Zutritt ins Innere des Gebäudes in der Hauptstraße in Ahlsen. Dort beschädigten sie mehrere technische Geräte, entwendeten aber nach ersten polizeilichen Ermittlungserkenntnissen kein Diebesgut.

