Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall in Kreuzungsbereich

Bad Oeynhausen (ots)

Auf dem Kreuzungsbereich der Eidinghausener Straße zur Volmerdingsener Straße hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs ereignet. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus Baden-Württemberg in einem Volkswagen die Volmerdingsener Straße in südlicher Richtung und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Wöhrener Straße abbiegen. Zur selben Zeit wollte eine 67 Jahre alte Fahrerin aus Lübbecke von der Eidinghausener Straße kommend den genannten Kreuzungsbereich in entgegengesetzter Fahrtrichtung geradeaus überqueren. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem VW und dem Skoda, wodurch die Lübbeckerin und ihr Beifahrer (70) verletzt wurden. Während beide ins Krankenhaus gebracht wurden, blieb der 58-Jährige unverletzt. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 15.000 Euro.

