Polizei Essen

POL-E: Gelsenkirchen/Essen: 32-Jähriger durch Gruppenangriff beraubt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45899 GE.-Horst/ 45329 E.-Altenessen: Ein 32-jähriger Mann wurde am Montagabend, 18. Mai gegen 22.50 Uhr, auf der Heßlerstraße von einer zirka fünf-köpfigen Personengruppe angegriffen, beraubt und schwer verletzt. Der 32-Jährige fuhr mit der Buslinie 193 und stieg an der Haltestelle "Fischerstraße" in Gelsenkirchen-Horst aus. Nachdem der Bus seine Fahrt fortsetzte, griffen ihn plötzlich von hinten mehrere Personen an und schlugen ihn nieder. Auf dem Boden liegend traten die Unbekannten auf ihn ein und verletzten ihn schwer. Anschließend raubten sie ihm die Geldbörse und beschädigten sein Mobiltelefon so, dass er nicht mehr in der Lage war damit zu telefonieren oder den Notruf zu wählen. Mit der Beute flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Zwei der zirka fünf Männer sind zwischen 17-20 Jahre alt. Einer ist zirka 200cm groß, trug eine schwarze Kappe und eine schwarze Jacke. Der andere mit einer Größe von zirka180-190cm trug ebenfalls schwarze Kleidung. Er hatte blonde Haare und einen Vollbart, der Oberlippenbart war jedoch rasiert. Ein Zeuge traf im Bereich der Heßlerstraße auf den Verletzen und informierte den Rettungsdienst und die Polizei. Der 32-Jährige wird stationär in einem Essener Krankenhaus behandelt. Weitere Zeugen, womöglich auch Fahrgäste aus der Linie 193, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, die den Vorfall oder eine Personengruppe beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Gelsenkirchener Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen. /JH

