Polizei Essen

POL-E: Essen: Jugendlicher Steinwerfer an der A52 erwischt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Gestern Nachmittag (18. Mai) soll ein 17-jähriger Essener an der A52- Auf- und Abfahrt Essen-Süd Steine geworfen haben.

Eine 42-jährige Zeugin wählte gegen 17:10 Uhr den Notruf, weil sie den Jugendlichen dabei beobachtet hatte, wie er mehrere Steine aus dem alten Gleisbett gegriffen und auf die Autobahn geworfen hatte.

Als die Beamten eintrafen, saß der 17-Jährige immer noch am Gleisbett. Er wurde nach Ende der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben, gegen ihn wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Polizei sucht weitere Zeugen (möglicherweise auch Autofahrer), die Auffälliges an der A52 beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

