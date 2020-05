Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Heute Morgen ist es gegen 6.30 Uhr auf der Korschenbroicher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem der 56-jährige Fahrer eines BMW schwer verletzt wurde.

Er war auf der Korschenbroicher Straße stadtauswärts in Fahrtrichtung "Rahracker" unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen gegen den rechtsseitigen Bordstein fuhr. Hierdurch nach links abgelenkt fuhr er über den linken Fahrstreifen auf und über die Gegenfahrbahn und schlussendlich gegen einen Baum am Straßenrand. Er konnte das Fahrzeug selber verlassen.

Bei der Überquerung des linken Fahrstreifens touchierte er einen in dieselbe Richtung fahrenden Fiat. Zwar entstand Sachschaden, die 45-jährige Fahrerin aber blieb unverletzt. Auf der Gegenfahrbahn kam es glücklicherweise nicht zu einem weiteren Unfall.

Der 56-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrer waren alleine in ihrem Auto unterwegs. Für die Dauer der Unfallaufnahme war in jede Richtung jeweils ein Fahrtstreifen gesperrt.

Warum der 56-Jährige mit dem BMW von der Fahrbahn abkam ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder anderen Drogen lagen nicht vor.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

