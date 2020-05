Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pedelec-Fahrer bei Unfall in Horst leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 48 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall auf der Horster Straße in Horst leicht verletzt worden. Der Marler war um 13.50 Uhr auf dem Radweg in Richtung Buer unterwegs, als er mit dem Audi eines 36-jährigen Gelsenkircheners zusammenstieß, der nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

