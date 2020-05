Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brennender Müllwagen sorgt für stundenlange Straßensperrung

Gelsenkirchen (ots)

Langer und komplizierter Einsatz für Polizei und Feuerwehr am heutigen Dienstag, 19. Mai 2020. Um 10.35 Uhr alarmierte der Fahrer eines Müllwagens die Einsatzkräfte. Auf der Overwegstraße kurz vor der Kreuzung Rolandstraße bemerkte er, dass seine Ladung, rund fünf Tonnen gepresster Müll, aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten war. Da durch das Feuer auch die Hydraulik des Fahrzeuges defekt war, sollte diese zunächst vor Ort repariert werden, bevor man den Müll ablöschen konnte. Der Einsatz zog sich bis in den Nachmittag hin. Polizeibeamte sperrten die Overwegstraße in Fahrtrichtung Süden und leiteten den Verkehr ab.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell